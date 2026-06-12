12.06.2026 06:31:29

Oracle verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Oracle ließ sich am 10.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Oracle die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,45 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Oracle 19,18 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,90 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 5,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,34 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Oracle mit einem Umsatz von insgesamt 67,36 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 57,40 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 17,35 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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