Oracle Aktie

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WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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06.11.2026 06:00:00

Oracle vs. Alphabet: Which Is the Better AI Cloud Stock to Own for the Next 5 Years?

There's a growing list of technology companies investing heavily in artificial intelligence (AI) cloud computing as demand for compute capacity accelerates. Bank of America estimates that data center infrastructure spending will more than double to $2.1 trillion by 2028.

But not every company that's spending money now on AI cloud computing will have substantial sales and earnings to show for it later.

Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) and Oracle (NYSE: ORCL) are two prominent cloud companies ramping up their AI investments right now. Still, while Alphabet's cloud sales are accelerating due to its spending, Oracle's debt is worrying shareholders.

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06.11.26 Oracle Outperform Bernstein Research
29.10.26 Oracle Buy UBS AG
29.10.26 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.10.26 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs 8 200,00 -2,50% Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
Alphabet A (ex Google) 255,90 1,73% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 255,15 1,55% Alphabet C (ex Google)
Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs 64 450,00 -7,83% Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
Oracle Corp. 103,76 0,64% Oracle Corp.

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