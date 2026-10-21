Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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21.10.2026 13:22:00

Oracle vs. Microsoft: Which Is the Better AI Cloud Stock to Own for the Next 5 Years?

The artificial intelligence (AI) infrastructure build-out is expensive.

OK, that's underselling it. In fact, the current spending spree is one of the largest capital outlays in modern history. Adjusted for inflation, this year alone will see more spent on AI-related infrastructure projects than was spent during the entire decade-long Apollo program.

Over the next few years, global AI capital expenditures will be measured not in the hundreds of billions of dollars but in the trillions -- and two of the biggest spenders will undoubtedly be Oracle (NYSE: ORCL) and Microsoft (NASDAQ: MSFT).

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20.10.26 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
25.09.26 Oracle Outperform Bernstein Research
18.09.26 Oracle Kaufen DZ BANK
14.09.26 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
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Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 29 000,00 0,55% Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
Microsoft Corp. 468,10 -1,32% Microsoft Corp.
Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs 70 225,00 -1,23% Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
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