Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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28.09.2026 11:20:00

Oracle vs. Salesforce: Which Enterprise AI Stock Has More Room to Run?

Enterprise AI stocks haven't been big winners for investors over the past year, as Salesforce (NYSE: CRM) and Oracle (NYSE: ORCL) shareholders will tell you. Salesforce's stock is down about 3% over the past 12 months, while Oracle's stock has cratered 55%, compared to the S&P 500's (SNPINDEX: ^GSPC) 16% gains.

But both have made big moves into artificial intelligence (AI), some of which are already yielding positive results. With the AI boom still in the early innings, investors hope Salesforce and Oracle could still be long-term winners.

So, which looks like the better bet for an AI-fueled run? Here's what you need to know.

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25.09.26 Oracle Outperform Bernstein Research
18.09.26 Oracle Kaufen DZ BANK
14.09.26 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.09.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
11.09.26 Oracle Buy UBS AG
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Oracle Corp. 118,08 -1,76% Oracle Corp.

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