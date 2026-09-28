Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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28.09.2026 11:20:00
Oracle vs. Salesforce: Which Enterprise AI Stock Has More Room to Run?
Enterprise AI stocks haven't been big winners for investors over the past year, as Salesforce (NYSE: CRM) and Oracle (NYSE: ORCL) shareholders will tell you. Salesforce's stock is down about 3% over the past 12 months, while Oracle's stock has cratered 55%, compared to the S&P 500's (SNPINDEX: ^GSPC) 16% gains.
But both have made big moves into artificial intelligence (AI), some of which are already yielding positive results. With the AI boom still in the early innings, investors hope Salesforce and Oracle could still be long-term winners.
So, which looks like the better bet for an AI-fueled run? Here's what you need to know.
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Nachrichten zu Oracle Corp.
|
25.09.26
|Nach dem Abverkauf: Oracle- und Arm-Aktien finden Halt, doch Jupiter-Sorgen bleiben (finanzen.at)
|
25.09.26
|Oracle on the hook to pay data centre investors even if site has no electricity (Financial Times)
|
24.09.26
|Oracle feels the force (Financial Times)
|
24.09.26
|Handel in New York: S&P 500 verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
24.09.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite schwächelt mittags (finanzen.at)
|
24.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
24.09.26
|NYSE-Handel S&P 500 zum Start schwächer (finanzen.at)
|
22.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Oracle-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Oracle Corp.
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|11.09.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|118,08
|-1,76%