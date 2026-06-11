Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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11.06.2026 13:24:04
Oracle Wants To Spend Big For AI, Stock Drops
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