Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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11.04.2026 03:51:00
Oracle's Credit Risk Is At an All-Time High, Due to Heavy Investment in AI. Should Investors Be Concerned?
Shares of Oracle (NYSE: ORCL) have declined over 25% so far in 2026, as investors are growing increasingly concerned about the effect of its aggressive artificial intelligence (AI) investments on debt, cash flow, and credit risk.Image source: Getty Images.The shift in perception is reflected not just in share prices, but also in credit markets. Oracle's five-year credit default swap (CDS) spread has recently climbed to around 198 basis points, the highest level on record. This implies that bond investors are demanding higher compensation to hold Oracle's debt. With around $120 billion of Oracle's bonds included in the Bloomberg U.S. high-grade corporate bond index, Wall Street is increasingly worried about the company's high leverage level.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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