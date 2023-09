Oracle’s MySQL HeatWave gets Vector Store, generative AI features

Oracle is adding a Vector Store and new generative AI features to its data analytics cloud service MySQL HeatWave, the company said at its annual CloudWorld conference.MySQL HeatWave combines OLAP (online analytical processing), OLTP (online transaction processing), machine learning, and AI -driven automation in a single MySQL database.To read this article in full, please click here Weiter zum vollständigen Artikel bei The Standard HK Zum vollständigen Artikel