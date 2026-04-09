Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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09.04.2026 03:27:00
Oracle's Sales Are Soaring, But Its Stock Is Falling. Time to Buy?
Shares of Oracle (NYSE: ORCL) have hit a brutal rough patch in early 2026. After logging astronomical gains last year and reaching a 52-week high of $345.72 in September, the tech giant's stock has plunged. As of this writing, shares are down about 26% year to date and have shed more than half their value since their September peak.This sharp decline occurs as a handful of once-soaring artificial intelligence (AI) stocks pause (and, in some cases, pull back) to cool off after their massive rallies. But looking at Oracle's latest financials, the company's core operations are generating incredibly strong results.So, why did shares fall despite the company reporting record sales growth?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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