:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
17.12.2025 18:49:00
Oracle’s stock falls on a fear one analyst says should be ‘almost irrelevant’
New rumors of stalled data-center funding have sent Oracle’s stock lower, but some experts argue the negative narrative has gotten too harsh.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!