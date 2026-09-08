OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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08.09.2026 16:53:00
Oracle’s stock gets a boost as the OpenAI ecosystem comes back into favor
“It looks like OpenAI is turning things around,” and that’s seen as good news for Oracle, which has a lot riding on the ChatGPT creator’s success.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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