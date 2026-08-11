Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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11.08.2026 22:32:00
Oracle’s stock has taken a hit as AI spending concerns resurface
A lack of clarity around Oracle’s future AI spending plans is keeping investors on the sidelines, one analyst believes.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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