Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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11.06.2026 18:08:00
Oracle’s stock is seeing its worst run in a quarter-century as this key AI debate rages on
While Oracle’s cloud-infrastructure business is growing rapidly, a massive $95 billion spending plan and a physical bottleneck in data-center deliveries are giving investors pause.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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