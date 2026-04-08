EXTREME Aktie
WKN DE: A12HKD / ISIN: JP3161270008
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08.04.2026 17:08:00
Oracle’s stock is trading at a very extreme discount to this key technical indicator
Shares of Oracle are trading at a steep discount to their 200-day moving average as Wall Street doubts the company can hit its ambitious 2030 financial targets.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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