AS Company Aktie

AS Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASBT / ISIN: GRS404003006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
31.03.2026 19:26:00

Oracle’s stock rises as company reportedly begins thousands of job cuts

The database giant would be the latest tech company to initiate layoffs as it frees up capital to spend on AI projects.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AS Company S.A.

mehr Nachrichten