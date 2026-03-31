AS Company Aktie
WKN DE: A2ASBT / ISIN: GRS404003006
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31.03.2026 19:26:00
Oracle’s stock rises as company reportedly begins thousands of job cuts
The database giant would be the latest tech company to initiate layoffs as it frees up capital to spend on AI projects.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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