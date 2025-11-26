Orad: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Orad präsentierte am 23.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Orad hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,04 ILS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,020 ILS je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 50,7 Millionen ILS – das entspricht einem Zuwachs von 6,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 47,7 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at