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28.08.2026 06:31:29
Orad stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Orad hat am 25.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 0,04 ILS gegenüber 0,070 ILS je Aktie im Vorjahresquartal.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,63 Prozent auf 52,4 Millionen ILS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 50,1 Millionen ILS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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