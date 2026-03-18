Oragenics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Oragenics ließ sich am 16.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Oragenics die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,54 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Oragenics ein EPS von -3,300 USD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 4,560 USD gegenüber -48,000 USD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at