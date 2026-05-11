Oragenics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Oragenics veröffentlichte am 08.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,51 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Oragenics ein EPS von -3,600 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at