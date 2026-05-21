Oramed Pharmaceuticals öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Oramed Pharmaceuticals stellte am 19.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,91 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,190 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at