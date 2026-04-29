BNP Paribas Aktie

BNP Paribas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 722734 / ISIN: US05565A2024

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Zukauf 29.04.2026 16:25:00

Orange-Aktie in Rot: Telekomkonzern setzt auf Wachstum durch Akquisition

Orange-Aktie in Rot: Telekomkonzern setzt auf Wachstum durch Akquisition

Orange will Scorefit für 1,3 Milliarden Euro kaufen.

Das französische Telekommunikationsunternehmen Orange teilte am Dienstag mit, zum Zweck des Erwerbs von Scorefit eine fünfjährige Finanzierungsvereinbarung in dieser Höhe mit CaixaBank und BNP Paribas getroffen zu haben. Die Transaktion soll im dritten Quartal abgeschlossen werden, vorbehaltlich der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden. Scorefit befindet sich vollständig im Besitz einer Tochtergesellschaft von BNP Paribas.

Die Aktie von Orange verliert in Paris zeitweise 0,2 Prozent auf 17,48 Euro.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Orange-Aktie steigt: Konzern plant Anhebung der Dividende und will weiter wachsen
So viel Gewinn hätte eine Orange-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu BNP Paribas (spons. ADRs)

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu BNP Paribas (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BNP Paribas (spons. ADRs) 44,40 -1,33% BNP Paribas (spons. ADRs)
BNP Paribas S.A. 89,02 -1,28% BNP Paribas S.A.
Orange S.A. (ex France Télécom) 17,76 1,34% Orange S.A. (ex France Télécom)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:22 KW 18: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
10:42 April 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.04.26 April 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen