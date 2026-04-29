BNP Paribas Aktie
WKN: 722734 / ISIN: US05565A2024
|Zukauf
|
29.04.2026 16:25:00
Orange-Aktie in Rot: Telekomkonzern setzt auf Wachstum durch Akquisition
Das französische Telekommunikationsunternehmen Orange teilte am Dienstag mit, zum Zweck des Erwerbs von Scorefit eine fünfjährige Finanzierungsvereinbarung in dieser Höhe mit CaixaBank und BNP Paribas getroffen zu haben. Die Transaktion soll im dritten Quartal abgeschlossen werden, vorbehaltlich der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden. Scorefit befindet sich vollständig im Besitz einer Tochtergesellschaft von BNP Paribas.
Die Aktie von Orange verliert in Paris zeitweise 0,2 Prozent auf 17,48 Euro.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
Nachrichten zu BNP Paribas (spons. ADRs)
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu BNP Paribas (spons. ADRs)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BNP Paribas (spons. ADRs)
|44,40
|-1,33%
|BNP Paribas S.A.
|89,02
|-1,28%
|Orange S.A. (ex France Télécom)
|17,76
|1,34%