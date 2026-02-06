Orange County Bancorp: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Orange County Bancorp lud am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 0,93 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Orange County Bancorp 0,630 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 40,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,5 Millionen USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,33 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Orange County Bancorp ein EPS von 2,47 USD je Aktie vermeldet.

Orange County Bancorp hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 158,13 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 143,20 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at