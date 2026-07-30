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30.07.2026 06:31:29
Orange County Bancorp: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Orange County Bancorp hat am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
In Sachen EPS wurden 1,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Orange County Bancorp 0,870 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat Orange County Bancorp im vergangenen Quartal 38,7 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Orange County Bancorp 40,5 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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