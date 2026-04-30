Orange County Bancorp stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Orange County Bancorp hat am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,85 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Orange County Bancorp 0,770 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Orange County Bancorp mit einem Umsatz von insgesamt 38,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,45 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at