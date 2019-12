Orange legt strategischen Plan bis 2025 vor - Orange-Aktie sackt ab

Für den Zeitraum 2021 bis 2023 strebt der französische Netzbetreiber ein Wachstum beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen nach Leasingverträgen zwischen 2 und 3 Prozent jährlich an. Den Cashflow aus dem Telekomgeschäft will Orange bis 2023 vergleichbar auf 3,5 bis 4 Milliarden Euro steigern. Für 2019 liegt das Ziel bei mehr als 2 Milliarden Euro.

Das Verhältnis der Nettoschulden zum EBITDA vor Leasing im Telekomgeschäft soll sich mittelfristig bei 2,0 einpendeln, überdies sollen bis 2023 Einsparungen von 1 Milliarde Euro netto realisiert werden.

Orange wird in Spanien 1.500 nicht strategische Mobilfunkstandorte für 260 Millionen Euro an Cellnex Telecom verkaufen. Um die Effizienz im operativen Betrieb der Sendemasten zu verbessern, sollen lokale Betriebsgesellschaften in Europa aufgesetzt werden. Im nächsten Jahr wird damit in Frankreich und Spanien begonnen. Zu einem späteren Zeitpunkt besteht die Option, diese zusammenzufassen und gegebenenfalls mit Sendemastengeschäften anderer Netzbetreiber zusammenzuführen. Orange will allerdings die Mehrheit an der Netzinfrastruktur behalten.

"Wir werden unser Kerngeschäft - Vernetzung - ausbauen, indem wir unseren Wettbewerbsvorteil erhöhen und unsere Netzwerkinfrastruktur optimal nutzen", sagte Orange-CEO Stephane Richard. Auch abseits davon werde der Konzern Wachstum fördern.

In den nächsten Jahren will das Unternehmen seine Dividende bei 70 Euro-Cent je Aktie halten und mehr als 1,5 Milliarden Euro in ein Qualifizierungsprogramm für Mitarbeiter investieren.

Kürzlich hatte es Gerüchte gegeben, wonach Orange und die Deutsche Telekom einen Zusammenschluss ausloten.

Orange-Aktie verliert deutlich

Die Orange-Aktie verlor im frühen Handel in Paris 3,86 Prozent auf 13,82 Euro. Zuletzt wurde der Abschlag auf 4,28 Prozent ausgeweitet.

Die Experten von Goldman Sachs und von der UBS sind sich mit Blick auf den Ausblick der Franzosen bis 2023 einig: Die kurzfristigen Ziele seien eher enttäuschend, gen Ende des Zeitraumes sehe es dann deutlich besser aus. Das Analysehaus Jefferies hob entsprechend hervor, dass der Beginn rückläufiger Investitionen bis 2022 verzögert worden sei.

