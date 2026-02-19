|
19.02.2026 06:31:28
Orange Polska gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Orange Polska hat am 18.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Orange Polska hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,05 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,150 PLN je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 3,49 Milliarden PLN in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,42 Milliarden PLN umgesetzt.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,580 PLN ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,700 PLN je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 13,13 Milliarden PLN – das entspricht einem Zuwachs von 3,15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 12,73 Milliarden PLN erwirtschaftet worden.
