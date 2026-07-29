Orange Polska hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Orange Polska gab am 27.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde mit 0,21 PLN ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,210 PLN, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent auf 3,50 Milliarden PLN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,16 Milliarden PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at