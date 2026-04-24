Orange Polska mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Orange Polska hat am 22.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,22 PLN gegenüber 0,150 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 3,18 Milliarden PLN in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,15 Milliarden PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at