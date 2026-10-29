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29.10.2026 06:31:29
Orange Polska vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Orange Polska hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 PLN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,170 PLN je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 3,59 Milliarden PLN – das entspricht einem Zuwachs von 7,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,33 Milliarden PLN erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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