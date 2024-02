Orapi : Publication des résultats annuels 2023 avancée au 5 mars 2024

Communiqué de presse Lyon – Saint-Vulbas, le 19 février 2024 – 18h

Publication des résultats annuels 2023 avancée au 5 mars 2024

Le groupe Orapi annonce l’anticipation de son Conseil de Surveillance et de la publication de ses comptes annuels, initialement prévue le 15 mars 2024.

Le communiqué des résultats annuels sera publié le 5 mars 2024.

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène

et de maintenance. ORAPI est le leader français de l’Hygiène Professionnelle

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA – PME

Contacts :

Directrice Administrative et Financière

Annelise Rousset

+33 (0)4 74 40 20 82

annelise.rousset@orapi.com Communication Financière

+33 (0)1 75 77 54 68

orapi@aelium.fr

Attachment