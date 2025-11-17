Orascom Construction stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Orascom Construction hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 1,69 AED je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Orascom Construction noch ein Gewinn pro Aktie von 0,730 AED in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 74,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,41 Milliarden AED umgesetzt, gegenüber 3,09 Milliarden AED im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at