Orascom Development Holding AG: Orascom Development Egypt gibt Update zur Destination O West

Altdorf, 23. März 2023 Am 25. Oktober 2022 gab Orascom Development Egypt (ODE), die grösste ägyptische Tochtergesellschaft von Orascom Development Holding AG, bekannt, dass sie ein unverbindliches Angebot (Non-binding Offer) von Sixth of October Development and Investment Company S.A.E (SODIC) für den Erwerb des gesamten Aktienkapitals ihrer Tochtergesellschaft Orascom for Real Estate S.A.E. (ORE), der Eigentümerin des O West Projekts, erhalten hatte. ODE besitzt derzeit 70% an ORE.

ODH gibt bekannt, dass ODE und SODIC einvernehmlich beschlossen haben, die Gespräche über eine mögliche Übernahme von ORE und des O West-Projekts durch SODIC zu beenden.

ODH wird die Entwicklung von O West, einer vollständig integrierten Siedlung im Herzen der Stadt des 6. Oktober, weiter vorantreiben. O West plant, im Verlaufe des Jahres 2023 mehr als 1000 Wohneinheiten zu erstellen und die erste Phase des O West Sports Clubs zu lancieren.

Über Orascom Development Holding (ODH):

ODH ist ein führender Entwickler von voll integrierten Destinationen, die Hotels, Privatvillen, Apartments, Freizeiteinrichtungen wie Golfplätze, Yachthäfen und unterstützende Infrastruktur umfassen. ODHs vielfältiges Portfolio an Destinationen ist auf 6 Länder verteilt (Ägypten, VAE, Oman, Schweiz, Montenegro und das Vereinigte Königreich), wobei der Schwerpunkt auf touristischen Destinationen liegt. ODH betreibt derzeit 10 Destinationen: fünf in Ägypten (El Gouna, O West, Taba Heights, Makadi Heights und Byoum), The Cove in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jebel Sifah und Hawana Salalah in Oman, Lutica Bay in Montenegro und Andermatt in der Schweiz. Die Aktien der ODH sind an der SIX Swiss Exchange notiert.