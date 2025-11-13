|
13.11.2025 06:31:28
Orascom Hotels and Development veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Orascom Hotels and Development hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,82 EGP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,03 EGP erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Orascom Hotels and Development in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,71 Milliarden EGP im Vergleich zu 5,24 Milliarden EGP im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
