Orascom Telecom Media and Technology veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Orascom Telecom Media and Technology stellte am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,06 EGP beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Orascom Telecom Media and Technology ein Ergebnis je Aktie von 0,070 EGP vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 58,0 Millionen EGP – das entspricht einem Minus von 43,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102,2 Millionen EGP in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at