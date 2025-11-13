Orascom Telecom Media and Technology zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Orascom Telecom Media and Technology hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 USD gegenüber 0,010 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Orascom Telecom Media and Technology in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 60,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,2 Millionen USD im Vergleich zu 2,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at