OraSure Technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

OraSure Technologies hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,09 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,260 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,92 Prozent zurück. Hier wurden 30,6 Millionen USD gegenüber 31,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at