OraSure Technologies informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

OraSure Technologies hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,19 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei OraSure Technologies ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,190 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat OraSure Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 30,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 14,10 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at