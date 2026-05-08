OraSure Technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

OraSure Technologies hat am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,32 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,210 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat OraSure Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 27,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,68 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at