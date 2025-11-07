OraSure Technologies zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

OraSure Technologies hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

OraSure Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,060 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat OraSure Technologies in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 32,12 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 27,1 Millionen USD im Vergleich zu 39,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at