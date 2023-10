Orban lehnt EU-Sanktionen gegen Aserbaidschan ab

Granada/Berlin (Reuters) - Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban lehnt EU-Sanktionen gegen das Kaukasus-Land Aserbaidschan ab.

"Wenn wir von Russlands Energie unabhängig werden wollen, brauchen wir Aserbaidschan", sagte Orban am Freitag im spanischen Granada vor Beginn des informellen EU-Gipfels und verwies auf Verhandlungen über Gaslieferungen nach Europa. "Aserbaidschan ist ein Schlüsselland. Ohne Aserbaidschan könne wir keine Energie-Unabhängigkeit haben", betonte Orban zu Forderungen innerhalb der EU, Sanktionen gegen die Regierung in Baku wegen der militärischen Einnahme der von ethnischen Armeniern bewohnten und mitten in Aserbaidschan gelegenen Gebiet Bergkarabach zu verhängen. Dies führte zu einem massiven Exodus der dortigen Bevölkerung nach Armenien.

Am Vortag hatten der EU-Ratspräsident Charles Michel, Kanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei einem Treffen auf die staatliche Unversehrtheit der Grenzen Armeniens gepocht. Der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew hatte kurzfristig eine Teilnahme an dem Gespräch abgesagt, bei dem auch der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinjan anwesend war.

