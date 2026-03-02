02.03.2026 06:31:29

Orbbec A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Orbbec A hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,010 CNY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 226,7 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Orbbec A einen Umsatz von 213,6 Millionen CNY eingefahren.

In Sachen EPS wurden 0,320 CNY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Orbbec A -0,160 CNY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 940,73 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte Orbbec A 561,80 Millionen CNY umgesetzt.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,303 CNY und einen Umsatz von 959,75 Millionen CNY in Aussicht gestellt.

