Orbbec A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Orbbec A gab am 26.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,08 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,120 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 273,3 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 278,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at