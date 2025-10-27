Orbbec A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Orbbec A hat am 24.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal -0,020 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Orbbec A mit einem Umsatz von insgesamt 278,5 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 136,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 103,78 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at