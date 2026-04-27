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27.04.2026 06:31:29
Orbbec A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Orbbec A hat am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,08 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Orbbec A 0,060 CNY je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 202,9 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Orbbec A einen Umsatz von 190,1 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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