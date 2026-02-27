Orbia Advance gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Orbia Advance hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Orbia Advance hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,060 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Orbia Advance im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,88 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,76 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,480 USD vermeldet. Im Vorjahr waren 0,160 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,64 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 7,48 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

