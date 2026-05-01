Orbia Advance legte Quartalsergebnis vor

Orbia Advance hat am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Orbia Advance -0,060 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,97 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,80 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at