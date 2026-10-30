Orbia Advance stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Orbia Advance veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,04 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,120 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Orbia Advance 2,17 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,97 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at