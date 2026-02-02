|
Orbit Exports stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Orbit Exports äußerte sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 2,47 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,49 INR je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 563,6 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Orbit Exports einen Umsatz von 539,8 Millionen INR eingefahren.
