Orbit Garant Drilling: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Orbit Garant Drilling gab am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 CAD gegenüber 0,040 CAD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 48,0 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 43,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at