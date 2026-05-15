Orbit Garant Drilling veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Orbit Garant Drilling präsentierte am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,080 CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 51,4 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50,1 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at