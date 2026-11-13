Orbit Garant Drilling zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Orbit Garant Drilling präsentierte am 11.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Orbit Garant Drilling hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 60,1 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 46,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at